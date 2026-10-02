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Обіцянки щодо вступу України до ЄС є брехнею, країну не приймуть за звичайною процедурою – прем'єр Албанії Рама

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Обіцянки Європейського Союзу щодо вступу України за стандартною процедурою є неправдивими, заявив прем'єр-міністр Албанії Еді Рама в інтерв'ю німецькому виданню Welt am Sonntag.

"Те, що їй (Україні) обіцяють, – це брехня", – наголосив Рама, додавши, що за звичайним регламентом розширення з дотриманням усіх існуючих критеріїв країну точно не приймуть до блоку, і "про це знають усі".

Водночас албанський прем'єр застеріг Брюссель від поступок у процедурі виключно з геополітичних міркувань. Натомість він запропонував надавати повноправне членство лише за результатами виконання конкретних завдань і досягнень (процес, орієнтований на результати).

Паралельно глава уряду Албанії закликав прискорити євроінтеграцію його власної держави. Албанія подала заявку на членство в ЄС ще у 2009 році та має статус країни-кандидата з 2014 року.

Джерело: https://www.deutschlandfunk.de/albanischer-ministerpraesident-rama-zu-moeglichem-eu-beitritt-der-ukraine-was-man-ihr-verspricht-ist-100.html

#вступ #албанія #рама #єс
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