Кількість постраждалих через атаку БПЛА на Гостомель зросла до чотирьох – ОВА

Кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки безпілотників на Гостомель збільшилася до чотирьох осіб, повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Тимур Ткаченко у телеграм-каналі в п'ятницю.

"У Гостомелі кількість постраждалих внаслідок атаки ворожих БпЛА зросла до 4 людей. Ще двоє людей отримали легкі травми. У чоловіка – опіки голови, у жінки – забій лівого колінного суглоба та гостра реакція на стрес", – написав очільник ОВА.

За його словами, необхідну медичну допомогу травмованим надали на місці, госпіталізації вони не потребують. Загиблих немає.

Раніше Ткаченко інформував про двох поранених у Гостомелі, серед яких 8-річна дівчинка з осколковим пораненням ноги та 66-річний чоловік із закритим травмуванням живота й опіками, якого було доставлено до лікарні. Унаслідок ударів виникли пожежі на складських і виробничих приміщеннях.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/2996