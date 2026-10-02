Окупанти вдарили дроном по рятувальному підрозділу на Запоріжжі: поранено надзвичайника – ДСНС

Російські окупаційні війська в п'ятницю завдали цілеспрямованого удару безпілотником по території пожежно-рятувального підрозділу в Запорізькому районі, поранено співробітника служби, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Окупанти цілеспрямовано вдарили по території пожежно-рятувального підрозділу, коли надзвичайники збиралися на виклик. Травмованому рятувальнику надають усю необхідну медичну допомогу", – зазначили у відомстві.

У ДСНС додали, що решта особового складу підрозділу не постраждала.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/76471