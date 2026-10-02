Кількість постраждалих унаслідок удару БПЛА по Харкову зросла до трьох осіб – мер

Кількість постраждалих унаслідок ворожого удару безпілотником по Київському району Харкова зросла до трьох осіб, повідомив міський голова Ігор Терехов у телеграм-каналі в п'ятницю ввечері.

"Вже троє постраждалих внаслідок удару по Київському району", – написав він.

Раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська атакували район безпілотником типу "Молнія", унаслідок чого поблизу приватного будинку було пошкоджено газогін. До цього очільник обласної військової адміністрації інформував про одну людину, яка зазнала гострої реакції на стрес.

Джерело: https://t.me/ihor_terekhov/4720