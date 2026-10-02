Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Кількість постраждалих унаслідок удару БПЛА по Харкову зросла до трьох осіб – мер

1 хв читати
Додати як джерело

Кількість постраждалих унаслідок ворожого удару безпілотником по Київському району Харкова зросла до трьох осіб, повідомив міський голова Ігор Терехов у телеграм-каналі в п'ятницю ввечері.

"Вже троє постраждалих внаслідок удару по Київському району", – написав він.

Раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська атакували район безпілотником типу "Молнія", унаслідок чого поблизу приватного будинку було пошкоджено газогін. До цього очільник обласної військової адміністрації інформував про одну людину, яка зазнала гострої реакції на стрес.

Джерело: https://t.me/ihor_terekhov/4720

#харків #наслідки #атака
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Рух поїздів метро Південним мостом під час "жовтих тривог" можуть відновити після експертного висновку – Кличко

Рух поїздів метро Південним мостом під час "жовтих тривог" можуть відновити після експертного висновку – Кличко

Рух поїздів метрополітену Південним мостом під час "жовтих тривог" можуть відновити після експертного висновку, заявив мер Києва Віталій Кличко за пі…

Читати
Кабмін виділив 50,1 млрд грн на виплату грошового забезпечення військовим і грошову допомогу у разі загибелі

Кабмін виділив 50,1 млрд грн на виплату грошового забезпечення військовим і грошову допомогу у разі загибелі

Кабінет міністрів перерозподілив 50,1 млрд грн на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям і одноразової грошової допомоги у разі загибелі …

Читати
Питання щодо руху транспорту у Києві, зокрема мостами, розглянуть на засіданні Ради оборони міста пообіді – речниця МВА

Питання щодо руху транспорту у Києві, зокрема мостами, розглянуть на засіданні Ради оборони міста пообіді – речниця МВА

Міст Патона у Києві працює в обох напрямках, але заїзд з правого на лівий берег можливий лише з боку бульвару Миколи Міхновського (колишній бульвар Д…

Читати