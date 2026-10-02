Кількість поранених через удар РФ по центру Дніпра зросла до чотирьох – ОВА

Кількість постраждалих унаслідок вечірньої російської атаки на центральну частину Дніпра збільшилася до чотирьох людей, повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа у телеграм-каналі у п'ятницю.

"У Дніпрі вже четверо поранених через російську атаку на середмістя. Усі постраждалі – жінки. Медики надали необхідну допомогу. Від госпіталізації вони відмовилися", – написав очільник ОВА.

Раніше Державна служба України з надзвичайних ситуацій інформувала про трьох поранених та шістьох урятованих із задимлених квартир мешканців. Унаслідок влучання безпілотників у місті виникла пожежа в житловій багатоповерхівці, горіли гараж і легкові автомобілі. Усі займання було оперативно ліквідовано рятувальниками.

Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/32354