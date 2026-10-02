Повірений у справах США в Україні: Трамп прагне завершити війну, щоб врятувати життя

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Пол Г'юстон провів зустріч із міністром внутрішніх справ України Іваном Вигівським, під час якої сторони обговорили продовження довготривалої двосторонньої співпраці.

"Президент Трамп прагне завершити війну, щоб врятувати життя, що є тим, що надзвичайники та захисники під егідою МВС України роблять самовіддано щодня в Україні. Я обговорив із міністром Вигівським, як продовжити нашу давню співпрацю", – наводить слова американського дипломата посольство США в Україні у соцмережі Х у п'ятницю.

Джерло: https://x.com/USEmbassyKyiv/status/2106094116572668335?s=20