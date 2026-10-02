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У МЗС України спростували інформацію про евакуацію іноземних посольств з Києва

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Київ. 2 жовтня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Міністерство закордонних справ України не отримувало повідомлення від іноземних посольства щодо намірів евакуації з Києва.

У коментарі журналістам речник МЗС України Георгій Тихий зазначив, що станом на вечір п'ятниці жодних подібних звернень чи повідомлень від іноземного дипкорпусу не надходило.

Раніше в медіа з'явилась інформація, що начебто західні країни розглядають можливість евакуації посольств із Києва. Про це виданню The Guardian в приватних розмовах повідомили двоє високопоставлених дипломати. За їх словами, вже розробляються відповідні плани на випадок, якщо росія почне цілеспрямовано атакувати іноземні місії.

Як пише медіа, начебто у разі суттєвого погіршення ситуації з безпекою в столиці диппредставництва можуть тимчасово переїхати до Львова або до східних регіонів Польщі.

Автор

Кореспондент · Зовнішня політика та оборона
#посольства #евакувація #мзс
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