У МЗС України спростували інформацію про евакуацію іноземних посольств з Києва

Київ. 2 жовтня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Міністерство закордонних справ України не отримувало повідомлення від іноземних посольства щодо намірів евакуації з Києва.

У коментарі журналістам речник МЗС України Георгій Тихий зазначив, що станом на вечір п'ятниці жодних подібних звернень чи повідомлень від іноземного дипкорпусу не надходило.

Раніше в медіа з'явилась інформація, що начебто західні країни розглядають можливість евакуації посольств із Києва. Про це виданню The Guardian в приватних розмовах повідомили двоє високопоставлених дипломати. За їх словами, вже розробляються відповідні плани на випадок, якщо росія почне цілеспрямовано атакувати іноземні місії.

Як пише медіа, начебто у разі суттєвого погіршення ситуації з безпекою в столиці диппредставництва можуть тимчасово переїхати до Львова або до східних регіонів Польщі.