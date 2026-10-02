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Удар БПЛА "Молнія" по Харкову: пошкоджено газогін біля приватного будинку, одна людина постраждала – влада

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Удар БПЛА "Молнія" по Харкову: пошкоджено газогін біля приватного будинку, одна людина постраждала – влада
Фото: https://t.me/synegubov

Російські окупаційні війська в п'ятницю ввечері атакували безпілотником "Молнія" Київський район Харкова, пошкоджено газогін біля приватного будинку, одна людина зазнала гострої реакції на стрес, повідомили міський голова Ігор Терехов та начальник Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"Влучання біля приватного будинку, пошкоджено газогін", – написав Терехов у телеграм-каналі.

Зі свого боку очільник ОВА уточнив інформацію щодо постраждалих. "Одна людина зазнала гострої реакції на стрес в Київському районі", – зазначив Синєгубов.

Раніше міська влада інформувала про факт удару ворожого дрона типу "Молнія" по території району.

Джерела:

https://t.me/ihor_terekhov/4718

https://t.me/synegubov/26187

#харків #наслідки #атака
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