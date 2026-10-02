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Армія РФ завдала удару БпЛа "Молнія" по Харкову – Терехов

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Армія РФ завдала удару БпЛа "Молнія" по Харкову – Терехов

Російські війська завдали удару БпЛа "Молнія" по Київському району Харкова, повідомив харківський міський голова Ігор Терехов в телеграм-каналі.

"Влучання ворожого БпЛа "Молнія" у Київському районі. Наслідки уточнюються", – йдеться у повідомленні.

 

#харків #атака
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