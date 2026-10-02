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Західні країни готують плани перенесення посольств із Києва до Львова або Польщі на випадок цілеспрямованих ударів РФ – The Guardian

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Західні країни готують плани перенесення посольств із Києва до Львова або Польщі на випадок цілеспрямованих ударів РФ – The Guardian
Фото: https://t.me/sazanovicholeksandr

Західні держави розробляють плани дій на випадок надзвичайних ситуацій щодо можливого переміщення своїх посольств із Києва до Львова або на схід Польщі, якщо російські війська почнуть цілеспрямовано бити по дипломатичних місіях, повідомляє газета The Guardian у п'ятницю.

Як зазначає видання, публічно іноземні дипломати заявляють про намір залишатися в українській столиці, усвідомлюючи, що можливий виїзд стане пропагандистською перемогою Москви і може створити хибне враження, ніби союзники залишають Україну.

Водночас у приватних розмовах двоє високопосадовців дипмісій підтвердили підготовку планів щодо можливого перенесення представництв.

"Росія планує заморозити Київ, повернути його в кам'яний вік", – наводить видання слова одного з дипломатів на умовах анонімності, який додав, що "ситуація, очевидно, швидко погіршується".

 

#посольства #захід #плани
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