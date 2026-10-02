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Україна готова розпочати евакуацію з окупованих Олешок, але РФ блокує гуманітарні коридори – Лубінець

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Україна готова розпочати евакуацію з окупованих Олешок, але РФ блокує гуманітарні коридори – Лубінець
Фото: Офіс Омбудсмана

Україна повністю готова негайно розпочати евакуацію цивільного населення з тимчасово окупованих Олешок Херсонської області та залучити Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ), однак російська сторона блокує всі гуманітарні ініціативи, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телеканалу "Інтер".

"Україна готова розпочати евакуацію просто зараз. Ми запропонували російській стороні безпечні маршрути, режим тиші та готові залучити МКЧХ як третю сторону. Однак відповідь Росії на всі пропозиції – ні", – наголосив омбудсмен.

За його словами, Офіс омбудсмана вже не один місяць намагається погодити з РФ відкриття гуманітарного коридору, і МКЧХ підтвердив готовність сприяти виїзду мешканців із зони лиха, проте переговорний процес зупинено російською стороною.

Лубінець зазначив, що через штучну блокаду та спричинену гуманітарну катастрофу цивільні опинилися в умовах виживання, тоді як окупанти використовують місцеве населення як живий щит. Він підкреслив, що такі дії є цілеспрямованою політикою геноциду.

Посадовець також нагадав, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга з трибуни Ради Безпеки ООН прямо порівняв блокаду Олешок із Голодомором і нацистською облогою Ленінграда, закликавши міжнародну спільноту чинити тиск на Москву.

"Москва – єдина причина цієї катастрофи і єдина перешкода для її припинення", – підсумував Лубінець, запевнивши, що українська сторона продовжує шукати можливості для порятунку людей.

 

#херсонщина #олешки #евакуація
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