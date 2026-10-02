CEO виробника НРК Tencore Васильченко очолить Раду зброярів

Співзасновник та керівник компанії Tencore LLC Максим Васильченко стане новим головою Ради зброярів. На цій посаді він змінить Олександра Камишіна, повідомляє пресслужба організації в LinkedIn.

"Співзасновник і CEO Tencore LLC, очільник асоціації Українських Роботизованих Сил, член правління Ради від початку її роботи, змінить на цій посаді Олександра Камишіна. Дякуємо Олександру Камишіну за роботу на чолі Ради. За цей час наша екосистема виросла до понад 400 учасників, а виробники отримали сильніший спільний голос у діалозі з державою та міжнародними партнерами", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Камишін залишається членом правління та продовжить опікуватися напрямом міжнародної й інвестиційної співпраці. Зокрема, він розвиватиме UCDI Investor Club, який наразі вже об'єднує 24 інвестиційні фонди.

Головними завданнями оновленої команди залишаються підтримка українських виробників оборонного сектору та ефективне забезпечення Сил оборони України.