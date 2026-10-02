Посольство України звернулося до казахстанської сторони з проханням не задовольняти запит Росії на екстрадицію затриманої українки – МЗС

Посольство України в Казахстані звернулося до казахстанської сторони з проханням не задовольняти запит РФ на екстрадицію громадянки України Любові Рожанської, яку затримали в Астані, повідомили журналістам у пресслужбі українського Міністерства закордонних справ.

"МЗС відомо про цю ситуацію. Одразу після надходження інформації про затримання громадянки по прибуттю до Астани, посольство України в Казахстані негайно звернулося до казахстанської сторони з проханням не задовольняти запит Росії на екстрадицію", – йдеться у повідомленні.

Крім того, українські консули запросили дозвіл на відвідання громадянки, яка наразі утримується в СІЗО, та отримали попередню згоду. Зазначається, що українські дипломати також перебувають на зв'язку з адвокатами потерпілої, надають необхідного сприяння.

"Розраховуємо на справедливий розгляд казахстанською стороною обставин ситуації та працюємо над захистом законних прав та інтересів затриманої громадянки України", – підкреслили у відомстві.

МЗС, Департамент консульської служби та посольство України в Казахстані тримають ситуацію на особливому контролі.

Як повідомлялося, 1 жовтня в аеропорту Астани за запитом Росії затримали українку Любов Рожанську, яка приїхала забрати свого онука, якого мали доправити туди з Росії.

За даними медіа, у Росії проти українки відкрили кримінальну справу, пов'язану з нібито викраденням дитини.

У 2021 році мати хлопчика Алла Андрєєва виїхала з ним з Одеси до Калінінградської області Росії. Там проживала родина її другого чоловіка, громадянина Росії.

У березні 2022 року Андрєєва звернулася до російського МВС із заявою про відмову від українського громадянства для себе та дитини. Того ж року вони отримали російські паспорти. Пізніше батько хлопчика через український суд домігся визначення місця проживання сина з ним в Одесі.

У липні 2026 року, за словами адвоката, новий чоловік матері дитини Віталій Андрєєв та його батько В'ячеслав запропонували Рожанській забрати хлопчика й передати його українському батькові.

DW зазначає, що наприкінці серпня сторони вели переговори про передачу дитини. Водночас у Росії проти Рожанської вже діяла кримінальна справа. Центральний районний суд Калінінграда за клопотанням ФСБ постановив взяти українку під варту. За словами адвоката, поки тривали переговори про повернення хлопчика, російська ФСБ готувала документи для розшуку Рожанської та її подальшої передачі Росії.

Адвокати попереджали жінку, що поїздка до Казахстану може бути небезпечною. Однак Рожанська була дуже прив'язана до онука і все ж вирішила вирушити до Астани. Після прибуття її затримали в аеропорту.