На Буковині відбулись секретні змагання топових операторів БпЛА Сил оборони України – "Дикі Дрони"

29-30 вересня на Буковині відбулися п'яті військово-спортивні змагання "Дикі Дрони" серед найкращих бойових розрахунків безпілотних літальних апаратів Сил оборони України.

У змаганнях взяли участь 20 команд: 17 команд від бойових підрозділів Сил оборони України та три команди від навчальних центрів, які проводять підготовку операторів БпЛА. Серед учасників були представники Збройних сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України. Більшість військовослужбовців прибули на змагання безпосередньо з районів виконання бойових завдань. Навчальні центри змагались за першість в окремому заліку.

Цього разу "Дикі Дрони" проходили в режимі абсолютної секретності з посиленими заходами безпеки.

Протягом двох днів учасники змагалися у керуванні FPV-дронами Shrike, важкими бомберами Vampire ("Баба Яга") та квадрокоптерами DJI Mavic. Дисципліни були побудовані на основі реального бойового досвіду українських операторів БпЛА та моделювали завдання, які військовослужбовці щодня виконують на фронті.

Генеральним партнером "Диких Дронів" є технологічно-оборонна компанія "SkyFall". Для забезпечення чесних умов проходження дисциплін учасники використовували однакові безпілотні системи виробництва SkyFall – FPV-дрони Shrike та важкі бомбери Vampire (Баба Яга). На заході партнери вперше представили middle-strike дрон – "Thor Hammer". Титульним партнером змагання є український виробник безпілотних систем Vyriy Industries.

Як зазначають організатори, однією з особливостей п'ятих ювілейних змагань стала презентація "Дикої Родини" – екосистеми військово-спортивних проєктів, яка об'єднує змагання операторів БпЛА "Дикі Дрони", військово-спортивні змагання "Дика Гонка", а також майбутній новий напрям – "Дикі НРК", присвячений наземним роботизованим комплексам.

Організаторами змагань є 93-тя окрема механізована бригада "Холодний Яр", ГО "Дика Гонка", навчальний центр "ДОВЖИК" та CAS (ТОВ "Креатив Агро Сервіс").

Ці змагання стали другим відбірковим етапом сезону "Диких Дронів" 2026 року. За його результатами визначили ще десять найкращих команд сезону. Надалі найсильніші учасники відбіркових етапів зустрінуться у фіналі, де буде визначено переможців сезону 2026 року.

За напрямком FPV-дисципліна: перше місце посів 421-й окремий батальйон безпілотних систем Десантно-штурмових військ "Сапсан". Переможці отримали три комплекси Vampire. Друге місце посів батальйон безпілотних систем "Combat Hawks" 25-ї повітрянодесантної бригади. Команда отримала два комплекси Vampire. Третє місце посіла 429-та окрема бригада безпілотних систем "Ахіллес". Подарунок – один комплекс Vampire.

Перше місце у командному заліку посіла 429-та окрема бригада безпілотних систем "Ахіллес". Команда отримала мобільний пункт управління БпЛА від Thor's Haven, а також 800 тисяч грн субвенції від Чернівецької ОВА. Друге місце посів 5-й прикордонний загін "Прайм". Команда отримала сертифікат на 500 тисяч грн від компанії VYRIY та 500 тисяч грн субвенції від місцевої військової адміністрації. Третє місце за 36-ю окремою бригадою морської піхоти, ББпС "Вартові". Команда отримала сертифікат на 500 тисяч грн від одного з партнерів змагань, а також 300 тисяч грн субвенції від ОВА.