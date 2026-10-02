На Сумщині внаслідок обстрілу постраждали шестеро людей – ОВА

Російські окупанти вдень в п'ятницю, 2 жовтня, продовжували атакувати Сумщину, повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Сьогодні ввечері у Степанівській громаді під час відбиття повітряної атаки на території одного з ресторанних комплексів постраждали шестеро людей. Вони отримали незначні ушкодження, усім надають необхідну допомогу", – написав Григоров в телеграм-каналі.

Крім того, у Недригайлівській громаді ворожий дрон влучив у цивільну автівку на території приватного домоволодіння. У цей момент у будинку перебували мати та дитина. Вони не були поранені, однак у них гостра реакція на стрес.

Також повідомляється, що у лікарні померла 59-річна жінка, яка напередодні зазнала тяжких поранень унаслідок нічного удару керованої авіабомби по приватному сектору. Вона евакуювалася до Сум із Миколаївської сільської громади.

"Лікарі зробили все можливе, але поранення були вкрай важкими. Врятувати її життя не вдалося. Щирі співчуття рідним і близьким загиблої", – додав очільник ОВА.

Він закликав жителів області залишатися в безпечних місцях під час повітряної тривоги та ворожих атак, не перебувати на вулиці та просто неба без нагальної потреби.

"Загрозу несуть не лише прямі влучання, а й уламки збитих ворожих цілей. Інтенсивність атак, на жаль, не знижується. Наші захисники працюють цілодобово, навантаження на них сьогодні надзвичайно високе", – наголосив Григоров.

Джерело: https://t.me/hryhorov_oleg/3363