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У Дніпрі після атаки ворога з верхніх поверхів пошкодженої багатоповерхівки евакуюють людей – ОВА

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У Дніпрі після атаки ворога з верхніх поверхів пошкодженої багатоповерхівки евакуюють людей – ОВА
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Ворог понад 30 разів атакував Дніпропетровщину безпілотниками, артилерією та авіабомбою, повідомляє очільник ОВА Олександр Ганжа.

"Ворог атакував Дніпро. Сталася пожежа у багатоквартирному будинку. Інформацію щодо постраждалих уточнюємо", – написав Ганжа у телеграм.

"Триває рятувальна операція на місці ворожого удару у Дніпрі. З верхніх поверхів пошкодженої багатоповерхівки рятувальники евакуюють людей. На місці працюють усі служби", – додав він пізніше.

За його інформацією на Нікопольщині потерпали Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади. Понівечені багатоквартирний і приватний будинки, інфраструктура, вантажівка. Сталася пожежа.

У Синельниківському районі ворог ударив по Васильківській громаді. Пошкоджена приватна оселя.

 

 

 

 

 

#дніпропетровська #атаки
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