Асоціація міст України вимагає від прем'єр-міністра негайно розблокувати платежі громад

Правління Асоціації міст України звернулося до прем'єр-міністра України Сергія Корецького з вимогою негайно відновлювати проведення платежів для місцевих громад.

Попри наявність коштів на рахунках муніципалітетів та дотримання вимог постанови Кабінету міністрів №590, з 9 вересня в Україні заблоковано ключові фінансові розрахунки. Через це громади позбавлені можливості купувати пальне для автомобілів швидкої медичної допомоги та спецтехніки, яка залучається до розбору завалів після ворожих обстрілів. Окрім цього, повністю зупинено фінансування ремонту й облаштування медичних, освітніх і соціальних установ, підготовку до опалювального сезону та облаштування пунктів незламності. Під загрозою опинилися відновлення пошкодженої інфраструктури, енергетичних об'єктів та реалізація планів стійкості.

"Блокування розрахунків громад з постачальниками енергоресурсів,

палива, ремонтними бригадами, підприємствами з вивозу сміття та іншими призводить до наслідків, яких не зміг досягнути агресор обстрілами з початку повномасштабного вторгнення", – зазначено у зверненні Асоціації міст України.

Сільські, селищні, міські голови звертають увагу прем'єр-Міністра України на те, що без негайного розблокування платежів громад умови для роботи державних і міжнародних інституцій, освітніх, медичних і соціальних закладів в усіх громадах України будуть знищені.

Правління Асоціації міст України закликало прем'єр-міністра зупинити нарахування штрафних санкцій на громади за непогашення кредитів і невчасні розрахунки через відсутність офіційного рішення про блокування розрахунків, а також ініціювати притягнення до відповідальності урядовців, чиї дії або бездіяльність зупинили роботу всіх комунальних служб країни.

Джерело: https://auc.org.ua/novyna/platezhi-gromad-neobhidno-negayno-rozblokuvaty