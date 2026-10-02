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Понад 560 навчальних закладів у Франції закрито через протести

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Понад 560 навчальних закладів у Франції закрито через протести

Протести учнів у Франції призвели до призупинення роботи 564 навчальних закладів, повідомляє у п'ятницю газета "Фігаро" з посиланням на Міністерство національної освіти Франції.

Раніше міністр національної освіти Едуар Жеффре повідомив, що не працюють близько 400 із 3700 ліцеїв країни.

У Парижі влаштували підпал біля входу до двох ліцеїв. Пожежники загасили вогонь.

Жеффре повідомив, що з початку протестів директори 40 ліцеїв по всій країні дістали травм. У Бельфорі в п'ятницю стався напад на поліцейського. Він знепритомнів і був госпіталізований. Поліція затримала 17-річного ліцеїста, який скоїв напад.

Згідно з джерелами газети, у п'ятницю вранці у зв'язку з заворушеннями затримали 600 осіб. Напередодні затримали близько 2 тис. осіб.

Як повідомляють французькі медіа, головним каталізатором виступів учнівської молоді є хронічне недофінансування сфери освіти. Протести, які часом набувають насильницьких форм, спрямовані, зокрема, проти гострого браку вчителів та відсутності оперативної заміни хворих викладачів, переповнених класів та аудиторій, що ускладнюють нормальний навчальний процес, занедбаного стану навчальних корпусів та гуртожитків, зношеності інфраструктури та низької якості навчальних матеріалів.

Студенти університетів вимагають зниження або повного скасування плати за навчання, виступають проти заморожування житлової допомоги та нестачі доступного житла, а також протестують проти жорстких систем відбору під час вступу до вишів та скорочення бюджетних місць.

Джерело: https://www.lefigaro.fr/

#протести #студенти #франція
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