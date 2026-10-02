Питання ідентифікації тіл загиблих військовослужбовців передадуть на контроль РНБО – Коордштаб

Питання ідентифікації тіл загиблих військовослужбовців передадуть на контроль Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України, також у регіонах створять спеціалізовані бюро судово-медичної експертизи, повідомила пресслужба Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

За її інформацією, в Офісі президента відбулася спеціальна робоча нарада під головуванням керівника ОПУ Кирила Буданова, під час якої обговорили питання ідентифікації тіл загиблих військовослужбовців.

"За результатами наради: тепер питання ідентифікації тіл перебуватиме на контролі

РНБО; Уряд зобов'язався якнайшвидше ухвалити необхідні нормативні акти, зокрема для збільшення кількості судово-медичних експертів і підвищення їхніх зарплат; домовилися про створення в регіонах спеціалізованих бюро судово-медичної експертизи, які займатимуться виключно ідентифікацією тіл військовослужбовців із застосуванням розширеного арсеналу методів експертизи", – зазначається в повідомленні відомства у п'ятницю.

У нараді взяли участь прем'єр-міністр Сергій Корецький, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, секретар РНБО Ігор Клименко, керівник ГУР і Координаційного штабу Олег Іващенко, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, уповноважений з питань зниклих безвісти Артур Добросердов, а також представники Генштабу ЗСУ, СБУ, МВС та Нацполіції.

Окремо учасники наради обговорили співпрацю з міжнародними організаціями та донорами для посилення спроможностей регіональних команд судово-медичних експертів.

Джерело: https://t.me/Koord_shtab/23443