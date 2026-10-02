Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Питання ідентифікації тіл загиблих військовослужбовців передадуть на контроль РНБО – Коордштаб

1 хв читати
Додати як джерело

Питання ідентифікації тіл загиблих військовослужбовців передадуть на контроль Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України, також у регіонах створять спеціалізовані бюро судово-медичної експертизи, повідомила пресслужба Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

За її інформацією, в Офісі президента відбулася спеціальна робоча нарада під головуванням керівника ОПУ Кирила Буданова, під час якої обговорили питання ідентифікації тіл загиблих військовослужбовців.

"За результатами наради: тепер питання ідентифікації тіл перебуватиме на контролі

РНБО; Уряд зобов'язався якнайшвидше ухвалити необхідні нормативні акти, зокрема для збільшення кількості судово-медичних експертів і підвищення їхніх зарплат; домовилися про створення в регіонах спеціалізованих бюро судово-медичної експертизи, які займатимуться виключно ідентифікацією тіл військовослужбовців із застосуванням розширеного арсеналу методів експертизи", – зазначається в повідомленні відомства у п'ятницю.

У нараді взяли участь прем'єр-міністр Сергій Корецький, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, секретар РНБО Ігор Клименко, керівник ГУР і Координаційного штабу Олег Іващенко, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, уповноважений з питань зниклих безвісти Артур Добросердов, а також представники Генштабу ЗСУ, СБУ, МВС та Нацполіції.

Окремо учасники наради обговорили співпрацю з міжнародними організаціями та донорами для посилення спроможностей регіональних команд судово-медичних експертів.

Джерело: https://t.me/Koord_shtab/23443

#військовослужбовці #рнбо #ідентифікація #тіла
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Рух поїздів метро Південним мостом під час "жовтих тривог" можуть відновити після експертного висновку – Кличко

Рух поїздів метро Південним мостом під час "жовтих тривог" можуть відновити після експертного висновку – Кличко

Рух поїздів метрополітену Південним мостом під час "жовтих тривог" можуть відновити після експертного висновку, заявив мер Києва Віталій Кличко за пі…

Читати
Кабмін виділив 50,1 млрд грн на виплату грошового забезпечення військовим і грошову допомогу у разі загибелі

Кабмін виділив 50,1 млрд грн на виплату грошового забезпечення військовим і грошову допомогу у разі загибелі

Кабінет міністрів перерозподілив 50,1 млрд грн на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям і одноразової грошової допомоги у разі загибелі …

Читати
Питання щодо руху транспорту у Києві, зокрема мостами, розглянуть на засіданні Ради оборони міста пообіді – речниця МВА

Питання щодо руху транспорту у Києві, зокрема мостами, розглянуть на засіданні Ради оборони міста пообіді – речниця МВА

Міст Патона у Києві працює в обох напрямках, але заїзд з правого на лівий берег можливий лише з боку бульвару Миколи Міхновського (колишній бульвар Д…

Читати