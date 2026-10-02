У Києві запроваджують тимчасові обмеження руху мостами під час повітряної тривоги – патрульна поліція

В Києві запроваджуються тимчасові обмеження дорожного руху під час повітряної тривоги, повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

"Південним мостом – повністю перекривається рух транспорту з двох берегів; Дарницьким мостом – рух транспорту здійснюватиметься однією смугою з правого на лівий берег; мостом Метро – рух транспорту перекривається з лівого на правий берег; Подільсько-Воскресенським мостом – рух транспорту буде перекритий з лівого на правий берег", – написав Білошицький в телеграм-каналі.

Він звернувся до жителів та гостей столиці з розумінням поставитись до впроваджених змін в організації дорожнього руху та врахувати зазначену інформацію під час планування маршруту своєї поїздки.