Зеленський підтримав передачу громадам невикористовуваних держбудівель для соціального житла педагогам

Президент України Володимир Зеленський підтримав пропозицію передавати громадам невикористовувані державні будівлі для облаштування соціального житла, зокрема для педагогів.

"Якщо ми можемо так допомогти, я впевнений, що це вихід. Щоб Фонду держмайна передати – я не бачу проблем. Якщо це під соціальне житло, під конкретних людей, освіту, я маю на увазі під конкретну професію", – сказав він під час спілкування зі вчителями у ліцеї у п'ятницю.

Відповідаючи на запитання про можливість розширення програм пільгового кредитування житла для молодих спеціалістів, Зеленський зазначив, що програма "єОселя" для освітян передбачає кредитну ставку 3%, однак її масовому використанню може заважати нестача коштів.