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Зеленський підтримав передачу громадам невикористовуваних держбудівель для соціального житла педагогам

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Зеленський підтримав передачу громадам невикористовуваних держбудівель для соціального житла педагогам
Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram

Президент України Володимир Зеленський підтримав пропозицію передавати громадам невикористовувані державні будівлі для облаштування соціального житла, зокрема для педагогів.

"Якщо ми можемо так допомогти, я впевнений, що це вихід. Щоб Фонду держмайна передати – я не бачу проблем. Якщо це під соціальне житло, під конкретних людей, освіту, я маю на увазі під конкретну професію", – сказав він під час спілкування зі вчителями у ліцеї у п'ятницю.

Відповідаючи на запитання про можливість розширення програм пільгового кредитування житла для молодих спеціалістів, Зеленський зазначив, що програма "єОселя" для освітян передбачає кредитну ставку 3%, однак її масовому використанню може заважати нестача коштів.

#держмайно #педагоги #зеленський
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