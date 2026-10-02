Зеленський: уряд і місцева влада шукатимуть додаткові кошти на укриття у школах і дитсадках

Уряд і місцева влада шукатимуть додаткові кошти на облаштування укриттів у школах і дитячих садках, за потреби для цього скорочуватимуть інші видатки, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми розуміємо, що таке місцеві бюджети, ми розуміємо, що в громадах не вистачає грошей, щоб забезпечити, і тому ми не можемо ділитися на центральну владу і місцеву владу щодо термінових рішень про бомбосховища в містах, містечках, селах. Інакше діти просто не будуть навчатися. Це зрозуміле завдання. Ми проговоримо з урядовцями і місцевою владою, будемо шукати додаткові гроші", – сказав Зеленський під час спілкування зі вчителями у ліцеї у п'ятницю.

За його словами, наявного фінансування для облаштування укриттів недостатньо. Він наголосив, що безпека дітей є пріоритетом, а наявність укриттів дасть можливість батькам ходити на роботу.