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Зеленський: підвищення фінансової підтримки вчителів має продовжуватися, щоб не втрачати кадри

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Зеленський: підвищення фінансової підтримки вчителів має продовжуватися, щоб не втрачати кадри
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Підвищення фінансової підтримки вчителів має продовжуватися, оскільки інакше Україна ризикує втрачати кадри в освітній сфері, заявив президент Володимир Зеленський.

"Військові, хвилею за цим медики, і наступна хвиля – це вчителі й енергетики. Це дійсно зрозумілі пріоритети під час війни", – сказав Зеленський, відповідаючи на запитання про подальше реформування зарплат учителів під час спілкування у ліцеї.

За його словами, рішення про підвищення підтримки освітньої сфери вже ухвалене, і необхідне фінансування є.

"Одна справа – прийняти рішення, яке прийнято, щоб підвищити підтримку нашої освітньої сфери. Але інша справа – щоб усі гроші ще були під час війни. І вони є, це важливо", – зазначив президент.

Він також повідомив про домовленості з міжнародними партнерами щодо фінансування та наголосив, що зупиняти підвищення підтримки освітян не можна, оскільки це призведе до втрати кадрів.

"Все буде і все має бути вчасно. І тому тут зупинятись неможливо, тому що ми просто будемо втрачати інакше кадри", – наголосив президент.

#підтримка #вчителі #зеленський
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