Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Ворог окупував Старопетрівку та розширив зону контролю біля Староукраїнки на 8,15 кв. км – DeepState

1 хв читати
Додати як джерело
Ворог окупував Старопетрівку та розширив зону контролю біля Староукраїнки на 8,15 кв. км – DeepState
Фото: https://t.me/DeepStateUA

Російські війська окупували Старопетрівку та розширили зону сталого контролю поблизу Староукраїнки Запорізької області, свідчать дані OSINT-проєкту DeepState.

За даними карти, площа території, позначеної як зона сталого контролю, збільшилася з 47 356,46 кв. км до 47 364,61 кв. км, тобто на 8,15 кв. км.

"Ворог окупував Святопетрівку та просунувся поблизу Староукраїнки", – зазначається в повідомленні, поширеному на сторінці проєкту в Телеграм.

Водночас у районі Старопетрівки площа "сірої зони" скоротилася зі 158,29 кв. км до 152,11 кв. км, або на 6,18 кв. км. Поблизу Староукраїнки площа "сірої зони" зменшилася з 41 кв. км до 39,03 кв. км, тобто на 1,97 кв. км.

На оновленій карті Старопетрівка позначена як окупована російськими військами.

#війна #фронт
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Рух поїздів метро Південним мостом під час "жовтих тривог" можуть відновити після експертного висновку – Кличко

Рух поїздів метро Південним мостом під час "жовтих тривог" можуть відновити після експертного висновку – Кличко

Рух поїздів метрополітену Південним мостом під час "жовтих тривог" можуть відновити після експертного висновку, заявив мер Києва Віталій Кличко за пі…

Читати
Кабмін виділив 50,1 млрд грн на виплату грошового забезпечення військовим і грошову допомогу у разі загибелі

Кабмін виділив 50,1 млрд грн на виплату грошового забезпечення військовим і грошову допомогу у разі загибелі

Кабінет міністрів перерозподілив 50,1 млрд грн на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям і одноразової грошової допомоги у разі загибелі …

Читати
Питання щодо руху транспорту у Києві, зокрема мостами, розглянуть на засіданні Ради оборони міста пообіді – речниця МВА

Питання щодо руху транспорту у Києві, зокрема мостами, розглянуть на засіданні Ради оборони міста пообіді – речниця МВА

Міст Патона у Києві працює в обох напрямках, але заїзд з правого на лівий берег можливий лише з боку бульвару Миколи Міхновського (колишній бульвар Д…

Читати