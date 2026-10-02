Ворог окупував Старопетрівку та розширив зону контролю біля Староукраїнки на 8,15 кв. км – DeepState

Російські війська окупували Старопетрівку та розширили зону сталого контролю поблизу Староукраїнки Запорізької області, свідчать дані OSINT-проєкту DeepState.

За даними карти, площа території, позначеної як зона сталого контролю, збільшилася з 47 356,46 кв. км до 47 364,61 кв. км, тобто на 8,15 кв. км.

"Ворог окупував Святопетрівку та просунувся поблизу Староукраїнки", – зазначається в повідомленні, поширеному на сторінці проєкту в Телеграм.

Водночас у районі Старопетрівки площа "сірої зони" скоротилася зі 158,29 кв. км до 152,11 кв. км, або на 6,18 кв. км. Поблизу Староукраїнки площа "сірої зони" зменшилася з 41 кв. км до 39,03 кв. км, тобто на 1,97 кв. км.

На оновленій карті Старопетрівка позначена як окупована російськими військами.