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Прикордонники вилучили партію контрабандних вітамінів на 1,4 млн грн – ДПСУ

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Прикордонники вилучили партію контрабандних вітамінів на 1,4 млн грн – ДПСУ
Фото: https://www.facebook.com/zahidnuy.kordon

Прикордонники виявили партію контрабандних вітамінів, яку намагалися ввезти з Румунії в Україну, повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Оперативні співробітники Чернівецького прикордонного загону отримали інформацію про можливе незаконне переміщення товарів. У пункті пропуску "Порубне" автомобіль, який прямував з Румунії в Україну, направили на поглиблений огляд", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Під час перевірки прикордонники виявили схованку в підлозі автомобіля. У ній знаходилися 1400 упаковок вітамінів іноземного виробництва загальною вартістю близько 1,4 млн грн.

Виявлений товар вилучили встановленим порядком. Також вилучено автомобіль вартістю 450 тисяч гривень.

Представники митниці склали відповідний протокол.

#контрабанда #виявлення #вітаміни
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