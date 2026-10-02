Прикордонники вилучили партію контрабандних вітамінів на 1,4 млн грн – ДПСУ

Прикордонники виявили партію контрабандних вітамінів, яку намагалися ввезти з Румунії в Україну, повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Оперативні співробітники Чернівецького прикордонного загону отримали інформацію про можливе незаконне переміщення товарів. У пункті пропуску "Порубне" автомобіль, який прямував з Румунії в Україну, направили на поглиблений огляд", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Під час перевірки прикордонники виявили схованку в підлозі автомобіля. У ній знаходилися 1400 упаковок вітамінів іноземного виробництва загальною вартістю близько 1,4 млн грн.

Виявлений товар вилучили встановленим порядком. Також вилучено автомобіль вартістю 450 тисяч гривень.

Представники митниці склали відповідний протокол.