У Харкові 28 постраждалих, двоє загинули – Синєгубов

Станом на 17:10 відомо про 28 постраждалих внаслідок російського авіаудару по Харкову, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Станом на зараз відомо про двох загиблих. 28 людей постраждали, серед них – дитина", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він зазначив, що було зафіксовано влучання трьох КАБів у Слобідському і Немишлянському районах міста. Пошкоджено близько 20 житлових будинків, офісні будівлі, навчальний заклад, автомобілі.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ударів КАБ по приватному сектору у Немишлянському і Слобідському районах міста 2 людей загинули, ще 16 постраждали.