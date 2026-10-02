У Києві до 31 жовтня частково обмежуватимуть рух Броварським проспектом через ремонт дорожнього покриття – КМДА

Ремонт асфальтобетонного покриття на Броварському проспекті в Дніпровському районі Києва триватиме з 3 до 31 жовтня та супроводжуватиметься поетапним частковим обмеженням руху транспорту, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

За інформацією КК "Київавтодор", фахівці Дніпровського шляхово-експлуатаційного управління ремонтуватимуть дорожнє покриття на ділянці від транспортної розв'язки на перетині з вул. Будівельників до транспортної розв'язки поблизу станції метро "Чернігівська".

"Фахівці Дніпровського ШЕУ ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття на ділянці від транспортної розв'язки на перетині з вулицею Будівельників до транспортної розв'язки поблизу станції метро "Чернігівська". Роботи виконуватимуть поетапно з частковим обмеженням руху", – наголошують на сайті КМДА в п'ятницю.

У "Київавтодорі" перепрошують за тимчасові незручності та просять водіїв враховувати обмеження під час планування маршруту.

На сайті Київської міської державної адміністрації також оприлюднено схему ділянки, де проводитимуть ремонтні роботи та діятимуть обмеження руху.