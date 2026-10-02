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РФ FPV-дроном атакувала автівку "Газмереж" з п'ятьма працівниками, але обійшлося без постраждалих – "Нафтогаз"

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FPV-дрон РФ у Харківській області прицільно атакував автомобіль служби експлуатації ТОВ "Газорозподільні мережі України" з п'ятьма працівниками, які їхали на ремонтні роботи у Золочівській громаді, повідомила НАК "Нафтогаз України".

Як пояснив на сайті "Нафтогаз" у п'ятницю, фахівці "Газмереж" вчасно помітили безпілотник і встигли залишити автівку до моменту влучання.

"На щастя, наші працівники не постраждали. Водночас цей випадок вкотре підтверджує, що ворог цілеспрямовано атакує людей, які забезпечують відновлення газової інфраструктури", – зазначив виконувач обов'язків голови правління "Нафтогазу" Сергій Федоренко.

Він наголосив, що попри надскладні умови, працівники газової галузі продовжують працювати, щоб українці стабільно отримували газ, в тому числі у прифронтових громадах.

НАК уточнив, що це вже 14-та атака рф на працівників "Газмереж" від початку 2026 року, а РФ обстрілювала бригади як під час виїзду на аварійні виклики, так і безпосередньо під час виконання робіт.

"Загалом за цей період газовики Групи "Нафтогаз" ліквідували майже 3300 аварійних ситуацій, пов'язаних із ворожими обстрілами", – підкреслили у компанії.

#газмережі #атака #працівники #енергетика
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