УЧХ та ДСНС обговорили готовність до реагування на ядерні та інші загрози з представниками ОВА

Представники Українського Червоного Хреста (УЧХ) та ДСНС обговорили алгоритми реагування на радіаційні, хімічні, біологічні та ядерні загрози з відповідальними за організацію радіаційного та хімічного захисту населення і територій в обласних військових адміністраціях.

"Український Червоний Хрест спільно з ДСНС України провів зустріч із представниками обласних військових адміністрацій, відповідальних за організацію радіаційного та хімічного захисту населення і територій. Учасники зустрічі обговорили готовність до реагування на радіаційні, хімічні, біологічні та ядерні (РХБЯ) загрози, наявні спроможності та подальшу взаємодію між усіма залученими сторонами", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у п'ятницю.

Український Червоний Хрест уже розвиває напрям реагування на радіаційні, хімічні, біологічні та ядерні загрози у межах підготовки до надзвичайних ситуацій: спеціальні команди забезпечуються станціями деконтамінації (очищення), проходять спеціалізоване навчання та спільно з ДСНС відпрацьовують дії під час навчань. Наступний крок – включення підготовлених команд Українського Червоного Хреста до спільних планів та алгоритмів реагування.

Крім того, УЧХ за підтримки Німецького Червоного Хреста передав по 2 220 протигазів у Волинську, Рівненську, Запорізьку та Одеську області для посилення захисту населення.

"Підготовка, наявність необхідного обладнання та чітка взаємодія між різними службами й населенням – те, що допомагає бути готовими діяти у разі виникнення РХБЯ-загроз", – зазначили в УЧХ.