Кличко закликав служби Києва до злагоджених дій на тлі руйнівних російських атак

Забезпечення функціонування столиці в умовах постійних російських атак обговорили на засіданні Ради оборони Києва за участю військових, представників СБУ, ДСНС та правоохоронних органів, повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Столиця в дуже драматичній ситуації. І зробити вигляд, що зараз можна жити, як у мирний час, вже не вийде!" – написав він у телеграм-каналі у п'ятницю.

За словами Кличка, російські атаки завдають руйнувань міській та критичній інфраструктурі, логістиці, житловим будинкам і соціальним об'єктам. Також, зазначив він, агресор знову зосередив удари на енергетичній інфраструктурі.

Міський голова закликав усі служби, які входять до Ради оборони Києва, діяти злагоджено та відповідально, ухвалювати виважені рішення й інформувати населення про реальну ситуацію.

"Зараз не час для популізму. Потрібно ухвалювати виважені рішення й інформувати людей. Чесно говорити про нинішні реалії", – наголосив Кличко.

Він зазначив, що міська влада докладає зусиль для забезпечення життєдіяльності столиці в умовах постійних атак, коли йдеться вже не про звичний комфорт, а про безпеку та виживання: "Київ вистоїть! Але тільки спільними зусиллями тих, хто його любить, хто про нього дбає. Розумінням усіх викликів і готовністю їх долати".