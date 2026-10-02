Кількість постраждалих у Харкові сягнула 17 – Синєгубов

Станом на 16:25 кількість постраждалих внаслідок авіаудару по Харкову зросла до 17, серед них дитина, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"На цю хвилину відомо про 17 постраждалих через удар російськими КАБ по Харкову. Серед них – хлопчик", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він також зазначив, що один із поранених (48-річний чоловік) наразі в операційній.

Як повідомлялося раніше, внаслідок ударів російських КАБів по приватному сектору в Слобідському і Немишлянському районах Харкова 1 людина загинула, ще 10 постраждали.