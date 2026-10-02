До України з окупованих територій повернулися 41 людина, в тому числі підлітки та діти – омбудсман

За сприяння Офісу омбудсмана та партнерських організацій у серпні-вересні цього року через пункт пропуску "Мокрани – Доманове" на Волині повернувся 41 громадянин України. Серед них – четверо дітей та п'ятеро підлітків, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Для кожного з них це не просто перетин кордону. Це завершення місяців або років життя в окупації – зі страхом, тиском, переслідуваннями та постійною невизначеністю", – написав Лубінець в телеграм-каналі.

Він розповів, що одна з родин змогла повернутися після того, як батько сімейства був звільнений із полону. Їхній старший син залишається в полоні з 17 квітня 2022 року. Жінка та її молодший син перебували під постійним контролем окупаційних медичних і правоохоронних служб. За їх словами, раніше під приводом надання медичної допомоги їх помістили до місця несвободи, де вони утримувалися примусово та зазнавали примусового лікування. Тепер вони змогли повернутися в Україну.

Серед повернутих також молода медикиня. Її вдалося вивезти напередодні фактичної мобілізації до збройних формувань держави-агресора. Ще трохи – і її життя могло піти за сценарієм, який визначили за неї в окупації.

Ще один чоловік на ТОТ кілька разів зазнавав затримань та утримувався у підвалах. У нього вилучили паспорт громадянина України. Для нього повернення означало не лише перетнути кордон, а й знову мати можливість вільно розпоряджатися власним життям.

"Саме такі історії показують: окупація – це не лише територія на карті. Це втрата свободи, документів, житла, роботи, зв'язку з рідними та відчуття безпеки", – наголосив Лубінець.

Він наголосив, що Офіс омбудсмана разом із Міжнародним благодійним фондом "Карітас України" в межах спільного проєкту "Екстрена гуманітарна підтримка вимушено переміщених та постраждалих від військової агресії українців" після повернення допомагають з відновленням документів, фінансовою підтримкою, тимчасовим житлом, психологічним і соціальним супроводом, а також із квитками та подальшим доїздом.

"Людина не повинна залишатися сам на сам із наслідками пережитого. Загалом за цей період часу (серпень-вересень), у межах цього проєкту надали допомогу 1140 людям, серед яких й ті громадяни, яких ми спільно евакуювали", – розповів омбудсман.

Наразі на окупованих територіях все ще лишаються українці, які не мають можливості виїхати. Особливо гострою залишається ситуація в Олешках та навколишніх населених пунктах Херсонщини. Там залишаються люди старшого віку, люди з інвалідністю, хворі та родини, які живуть в умовах постійної небезпеки, обмеженого доступу до продуктів, води, ліків, медичної допомоги та зв'язку. Безпечний виїзд для них залишається надзвичайно складним.

"До Офісу омбудсмана щодня надходять звернення від людей, які хочуть виїхати з окупації. Ми опрацьовуємо кожне звернення, шукаємо маршрути, залучаємо державних і міжнародних партнерів та працюємо через треті країни. Бо за кожним зверненням – конкретна людина і її право повернутися додому", – резюмував Лубінець.