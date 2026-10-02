Міністр освіти і науки України Андрій Бутенко запропонував 5 кроків європейським партнерам для витіснення російського впливу із міжнародної науки: чіткі правила для видавців і баз даних, перевірка схеми Pleiades, персональні санкції, захист фондів ЄС і спільний дипломатичний тиск.

"У понеділок росія вдарила по будівлі Президії Національної академії наук України. А ми знову змушені пояснювати світові, чому російська академічна система не може продовжувати жити так, ніби цієї війни не існує. Насправді ми пояснюємо це не перший рік. Перевіряємо міжнародні зв'язки російських установ, збираємо докази підтримки агресії, фіксуємо пропаганду, привласнення українських наукових установ і видань, неправдиві афіліації та позначення окупованих українських територій російськими", – цитує Бутенка пресслужба.

За його словами, станом на кінець другого кварталу 2025 року Міносвіти направило більше 30 офіційних звернень до міжнародних організацій із проханням призупинити або припинити членство інституцій країни-агресора, і по результату десятки російських наукових організацій уже були виключені з міжнародних організацій.

Водночас, він поскаржився, що: понад 2 тис. разів лише у 2022-2024 роках українські території в багатьох відомих міжнародних виданнях були позначені частиною РФ, а для публікацій з окупованого Севастополя частка таких випадків сягала 99%, з Донецька та Луганська – 80%; українські установи на окупованих територіях у міжнародних базах відображалися як російські; українські наукові журнали привласнювали разом із назвами, архівами та ISSN, а окупаційні структури намагалися видавати себе за їхніх правонаступників.

"Навіть у редакційних колегіях російських журналів ми побачили масштабні маніпуляції: у 67,6% зі 148 перевірених випадків науковці повідомили, що не виконували заявлених редакторських функцій або взагалі вперше дізналися про своє "членство". Щонайменше 17 – фактично "мертві душі", – додав він.

Крім того, за його словами, частина міжнародних організацій, навіть отримавши докази, посилається на власну "позаполітичність".

Зокрема, ISC та INQAAHE продовжили співпрацю з РФ, а загалом за підсумками другого кварталу 2025 року лише третина міжнародних організацій повідомила про рішення щодо виключення представників країни-агресора, дві почали внутрішні розслідування, решта звернень були проігноровані.

"Найгостріше питання – компанія Springer Nature через Pleiades Publishing розповсюджує близько 200 російських журналів. Серед них – контент установ під санкціями США та ЄС, зокрема Інституту космічних досліджень РАН і Фізичного інституту імені Лебедєва", – констатувати міністр.

У зв'язку з цим, Україна просить партнерів про конкретні кроки, які можна ухвалити вже зараз.

"Чіткі правила для видавців і баз даних. Єврокомісія має офіційно роз'яснити видавцям і операторам платформ: поділ України на "регіони" та маркування українських міст як російських порушує стандарт ISO 3166, резолюції Генеральної Асамблеї ООН і політику невизнання ЄС, а отже несе юридичні ризики", – заявив Бутенко.

Також на його думку компетентні органи ЄС і держав-членів мають дослідити фінансову та дистрибуційну діяльність компаній на предмет прихованого фінансування підсанкційних російських установ, зокрема Російської академії наук (РАН).

Крім того, він наголошує, що до санкційних списків ЄС мають потрапити керівництво РАН, Російського союзу ректорів, а також очільники "інституцій-самозванців" та окупаційних журналів на захоплених територіях України.

Серед іншого, необхідний додатковий етичний скринінг у Horizon Europe та Erasmus+, який має повністю унеможливити участь російських університетів, які підтримали війну, і використання європейських грантів тими, хто легітимізує окупацію.

"Спільний дипломатичний тиск. Держави-члени ЄС мають звернутися до Міжнародного центру ISSN із вимогою відкликати номери журналів, які незаконно видають окупаційні адміністрації на базі українських університетів. А Комітет з етики публікацій (COPE) має випустити обов'язкові рекомендації щодо бойкоту таких матеріалів", – додав міністр.

Як повідомлялося, Національна академія наук України (НАНУ) після удару РФ по їх будівлі звернулася до світової наукової та академічної спільноти із закликом до конкретних дій, а також закликала не поновлювати співпрацю з російськими державними науковими структурами.