ГУР попередило партнерів про гібридні операції РФ на території ЄС і НАТО

Спецслужби РФ планують гібридні операції на території Європейського Союзу і країн НАТО з метою підриву допомоги Україні та послаблення спроможностей Альянсу, серед основних цілей – військові об'єкти, критична інфраструктура та системи зв'язку, зокрема приймальні станції Starlink, розташовані в європейських державах.

Про це Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України попередило партнерів.

"Спецслужби росії планують гібридні операції на території ЄС і НАТО – ГУР попередило партнерів. Спецслужби держави-агресора росії одержали завдання посилити активність на території держав Європейського Союзу та НАТО – йдеться про підготовку до гібридних операцій, спрямованих на підрив допомоги Україні та послаблення спроможностей Альянсу", – йдеться у повідомленні ГУР у телеграм в п'ятницю.

Повідомляється, що для виконання операцій, зокрема диверсійного характеру, Кремль планує залучити завербованих ГУ ГШ (ҐРУ) та ФСБ РФ агентів у Європі. У полі зору російських спецслужб – військові об'єкти, критична інфраструктура та системи зв'язку.

Серед ймовірних цілей агресора – приймальні станції супутникового інтернету Starlink, розташовані в європейських державах. ГУР МО України попередило партнерів про злочинні плани держави-агресора росії.