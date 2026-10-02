Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

ГУР попередило партнерів про гібридні операції РФ на території ЄС і НАТО

1 хв читати
Додати як джерело
ГУР попередило партнерів про гібридні операції РФ на території ЄС і НАТО

Спецслужби РФ планують гібридні операції на території Європейського Союзу і країн НАТО з метою підриву допомоги Україні та послаблення спроможностей Альянсу, серед основних цілей – військові об'єкти, критична інфраструктура та системи зв'язку, зокрема приймальні станції Starlink, розташовані в європейських державах.

Про це Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України попередило партнерів.

"Спецслужби росії планують гібридні операції на території ЄС і НАТО – ГУР попередило партнерів. Спецслужби держави-агресора росії одержали завдання посилити активність на території держав Європейського Союзу та НАТО – йдеться про підготовку до гібридних операцій, спрямованих на підрив допомоги Україні та послаблення спроможностей Альянсу", – йдеться у повідомленні ГУР у телеграм в п'ятницю.

Повідомляється, що для виконання операцій, зокрема диверсійного характеру, Кремль планує залучити завербованих ГУ ГШ (ҐРУ) та ФСБ РФ агентів у Європі. У полі зору російських спецслужб – військові об'єкти, критична інфраструктура та системи зв'язку.

Серед ймовірних цілей агресора – приймальні станції супутникового інтернету Starlink, розташовані в європейських державах. ГУР МО України попередило партнерів про злочинні плани держави-агресора росії.

#нато #операції #рф #гур_мо
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Рух поїздів метро Південним мостом під час "жовтих тривог" можуть відновити після експертного висновку – Кличко

Рух поїздів метро Південним мостом під час "жовтих тривог" можуть відновити після експертного висновку – Кличко

Рух поїздів метрополітену Південним мостом під час "жовтих тривог" можуть відновити після експертного висновку, заявив мер Києва Віталій Кличко за пі…

Читати
Кабмін виділив 50,1 млрд грн на виплату грошового забезпечення військовим і грошову допомогу у разі загибелі

Кабмін виділив 50,1 млрд грн на виплату грошового забезпечення військовим і грошову допомогу у разі загибелі

Кабінет міністрів перерозподілив 50,1 млрд грн на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям і одноразової грошової допомоги у разі загибелі …

Читати
Питання щодо руху транспорту у Києві, зокрема мостами, розглянуть на засіданні Ради оборони міста пообіді – речниця МВА

Питання щодо руху транспорту у Києві, зокрема мостами, розглянуть на засіданні Ради оборони міста пообіді – речниця МВА

Міст Патона у Києві працює в обох напрямках, але заїзд з правого на лівий берег можливий лише з боку бульвару Миколи Міхновського (колишній бульвар Д…

Читати