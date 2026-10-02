Мінветеранів заявляє про випадки обготівковування коштів у програмі "Ветеранський спорт"

Міністерство у справах ветеранів заявляє, що під час пілотного етапу програми "Ветеранський спорт" траплялися випадки обготівковування коштів та їх використання не за призначенням, тому механізми потрібно доопрацювати.

"Програма "Ветеранський спорт" не закривається. Після врахування недоліків вона працюватиме так, щоб підтримка адресно надходила ветеранам і ветеранкам, які справді займаються спортом… У 2027 році плануємо продовжити "Ветеранський спорт" уже на постійній основі", – йдеться в повідомленні міністерства.

У відомстві зазначили, що детальний аналіз пілотного етапу програми показав, що траплялися випадки зловживань, зокрема обготівковування коштів та їх використання не за призначенням.

"Це не означає, що програма є неефективною. Навпаки – високий попит підтверджує її актуальність. Водночас механізм потрібно доопрацювати, щоб кошти адресно отримували саме ті ветерани й ветеранки, які займаються спортом і потребують такої підтримки", – додали в Мінветеранів.

Також там наголосили, що не можуть просто перенаправити на "Ветеранський спорт" кошти з інших важливих програм.

Як повідомлялося, 3 січня 2025 року Кабінет міністрів схвалив експериментальний проєкт із запровадження щоквартальної допомоги в 1,5 тис. грн на заняття спортом для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Подати заяву на отримання коштів учасниками бойових дій щоквартально можна було через застосунок "Дія".

У кінці вересня в Мінветеранів повідомили, що жовтневий етап програми "Ветеранський спорт" не стартуватиме через нестачу коштів.