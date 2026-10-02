Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Мінветеранів заявляє про випадки обготівковування коштів у програмі "Ветеранський спорт"

2 хв читати
Додати як джерело
Мінветеранів заявляє про випадки обготівковування коштів у програмі "Ветеранський спорт"

Міністерство у справах ветеранів заявляє, що під час пілотного етапу програми "Ветеранський спорт" траплялися випадки обготівковування коштів та їх використання не за призначенням, тому механізми потрібно доопрацювати.

"Програма "Ветеранський спорт" не закривається. Після врахування недоліків вона працюватиме так, щоб підтримка адресно надходила ветеранам і ветеранкам, які справді займаються спортом… У 2027 році плануємо продовжити "Ветеранський спорт" уже на постійній основі", – йдеться в повідомленні міністерства.

У відомстві зазначили, що детальний аналіз пілотного етапу програми показав, що траплялися випадки зловживань, зокрема обготівковування коштів та їх використання не за призначенням.

"Це не означає, що програма є неефективною. Навпаки – високий попит підтверджує її актуальність. Водночас механізм потрібно доопрацювати, щоб кошти адресно отримували саме ті ветерани й ветеранки, які займаються спортом і потребують такої підтримки", – додали в Мінветеранів.

Також там наголосили, що не можуть просто перенаправити на "Ветеранський спорт" кошти з інших важливих програм.

Як повідомлялося, 3 січня 2025 року Кабінет міністрів схвалив експериментальний проєкт із запровадження щоквартальної допомоги в 1,5 тис. грн на заняття спортом для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Подати заяву на отримання коштів учасниками бойових дій щоквартально можна було через застосунок "Дія".

У кінці вересня в Мінветеранів повідомили, що жовтневий етап програми "Ветеранський спорт" не стартуватиме через нестачу коштів.

Автор

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
#мінветеранів #програма #зловживання #спорт
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Рух поїздів метро Південним мостом під час "жовтих тривог" можуть відновити після експертного висновку – Кличко

Рух поїздів метро Південним мостом під час "жовтих тривог" можуть відновити після експертного висновку – Кличко

Рух поїздів метрополітену Південним мостом під час "жовтих тривог" можуть відновити після експертного висновку, заявив мер Києва Віталій Кличко за пі…

Читати
Кабмін виділив 50,1 млрд грн на виплату грошового забезпечення військовим і грошову допомогу у разі загибелі

Кабмін виділив 50,1 млрд грн на виплату грошового забезпечення військовим і грошову допомогу у разі загибелі

Кабінет міністрів перерозподілив 50,1 млрд грн на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям і одноразової грошової допомоги у разі загибелі …

Читати
Питання щодо руху транспорту у Києві, зокрема мостами, розглянуть на засіданні Ради оборони міста пообіді – речниця МВА

Питання щодо руху транспорту у Києві, зокрема мостами, розглянуть на засіданні Ради оборони міста пообіді – речниця МВА

Міст Патона у Києві працює в обох напрямках, але заїзд з правого на лівий берег можливий лише з боку бульвару Миколи Міхновського (колишній бульвар Д…

Читати