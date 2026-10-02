Рух поїздів метро Південним мостом під час "жовтих тривог" можуть відновити після експертного висновку – Кличко

Рух поїздів метрополітену Південним мостом під час "жовтих тривог" можуть відновити після експертного висновку, заявив мер Києва Віталій Кличко за підсумками засідання Ради оборони міста.

"Обговорили також питання про рух зеленої гілки метро. Метрополітен готовий відновити після вчорашніх атак рух метро Південним мостом під час жовтого рівня тривоги. Але після отримання експертного висновку щодо стану споруди від наукових інститутів, куди звернулося Мінінфраструктури", – написав він у Телеграмі у п'ятницю.

За словами Кличка, Рада оборони столиці розглянула питання про рух транспорту мостами через річку Дніпро в Києві. Заслухали військових, правоохоронців, ДСНС, комунальні служби та всі надали пропозиції щодо забезпечення безпеки з урахуванням необхідності логістичного транспортного сполучення між лівим та правим берегами.

"Пропозиції Ради оборони надаємо центральним органам влади", – повідомив Кличко, не указавши які саме пропозиції виробила Рада оборони Києва.

Кличко повідомив, що закликав всі служби, які входять до Ради оборони, діяти злагоджено і відповідально. "Зараз не час для популізму. Потрібно ухвалювати виважені рішення й інформувати людей. Чесно говорити про нинішні реалії. Столиця в дуже драматичній ситуації. І зробити вигляд, що зараз можна жити, як в мирний час вже не вийде! Ворог розносить Київ. Інфраструктуру, критичну інфраструктуру, логістику, житло, соціальні об'єкти. Енергетику агресор теж пішов знову нищити".

"Або ми, суспільство, об'єднаємося, як у лютому 2022-го, розуміючи всю небезпеку для існування держави. Або… Немає у нас іншого варіанту", – наголосив мер.