САП заявила про незгоду з відмовою ВАКС у затвердженні угоди про визнання винуватості з нардепом Качним

Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП) заявила про категоричну незгоду з відмовою Вищого антикорупційного суду (ВАКС) затвердити угоду про визнання винуватості з народним депутатом від колишньої ОПЗЖ Олександром Качним та повідомила про те, що наполягатиме на продовженні розгляду справи в загальному порядку.

"САП категорично не погоджується з рішенням ВАКС про відмову у затвердженні угоди про визнання винуватості від 26 серпня 2026 року, укладеної між прокурором САП та народним депутатом України IX скликання", – йдеться у повідомленні САП у Телеграмі у п'ятницю.

Як наголошує САП, суд ухвалив таке рішення попри те, що обвинувачений повністю визнав вину у незаконному збагаченні на суму понад 12,7 млн грн, інкримінованому йому у квітні 2026 року; надав згоду на спеціальну конфіскацію 12,98 млн грн; готовий добровільно перерахувати 3 млн грн на підтримку Сил Оборони України на рахунки благодійного фонду компетентної допомоги війську; має тяжку хворобу, що ускладнює розгляд справи у суді.

"На наше переконання, таке рішення ВАКС створює негативний прецедент та штучні бар'єри для застосування інституту угод зі слідством у топкорупційних справах. За результатами аналізу рішення суду САП наполягатиме на продовженні розгляду справи в загальному порядку тим самим складом суду задля забезпечення інтересів суспільства та реалізації принципу невідворотності покарання", – йдеться у повідомленні САП.

Як повідомлялося, НАБУ і САП інкримінують Качному незаконне збагачення на суму понад 12,7 млн грн у 2020-2021 роках. Йдеться про квартиру в центрі Києва (132,6 кв. м), витрати на її ремонт (разом понад 11,2 млн грн) та котедж із земельною ділянкою в Коблевому (близько 1,7 млн грн), оформлені на знайомого нардепа.

Згідно з умовами угоди, депутат повністю визнав вину, погодився на спеціальну конфіскацію 12,98 млн грн та добровільне перерахування 3 млн грн на підтримку Сил оборони України. ВАКС не погодив угоду зокрема через те, що кошти на потреби ЗСУ планували перерахувати на рахунки благодійного фонду, а не безпосередньо Національного банку України чи Міністерства оборони. Суд також звернув увагу на стан здоров'я обвинуваченого.