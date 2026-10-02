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САП через ВАКС просить стягнути в дохід держави активи поліцейського з Харківщини на понад 2,9 млн грн

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САП через ВАКС просить стягнути в дохід держави активи поліцейського з Харківщини на понад 2,9 млн грн

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) звернулася до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) з позовом про визнання необґрунтованими активів колишнього поліцейського одного з відділів поліції в Харківській області І. Мозгового та їх стягнення в дохід держави.

Як повідомила пресслужба САП у Телеграмі в п'ятницю, йдеться про трикімнатну квартиру в Харкові площею 94,4 кв. м вартістю 2 млн грн, два житлові будинки в Харкові, земельну ділянку в Харківському районі та дохід від її продажу, а також автомобіль Tesla Model 3 2018 року випуску.

За даними САП, зазначені активи поліцейський набув у власність упродовж 2023-2024 років. Їхня загальна вартість становить понад 2,92 млн грн.

"Позов мотивовано тим, що результати фінансово-економічного аналізу підтвердили, що витрати поліцейського суттєво перевищували його офіційні доходи за 2023-2024 роки, утворивши від'ємне сальдо в розмірі понад 518 тис. грн. Різниця між вартістю набутих активів та законними доходами посадовця становить понад 3,33 млн грн", – наголосили у відомстві.

У САП зазначили, що цю різницю відповідач пояснював використанням позик від родичів і знайомих, а також кредитних коштів. Водночас, за результатами опрацювання доказів, ця інформація не підтвердилася.

На спірні активи наразі накладено арешт, щоб не допустити їх відчуження відповідачем на час розгляду справи судом.

#активи #поліцейський #харківська
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