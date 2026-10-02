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Кабмін виділив 50,1 млрд грн на виплату грошового забезпечення військовим і грошову допомогу у разі загибелі

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Кабмін виділив 50,1 млрд грн на виплату грошового забезпечення військовим і грошову допомогу у разі загибелі

Кабінет міністрів перерозподілив 50,1 млрд грн на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям і одноразової грошової допомоги у разі загибелі військового.

"Це дозволить у жовтні провести виплати вчасно та в повному обсязі. Кошти перерозподіляємо з резерву для сектору безпеки і оборони. Попри значний дефіцит бюджету, оборона — безумовний пріоритет. Забезпечуємо необхідний ресурс для своєчасних і повних виплат нашим військовим", - написав премʼєр-міністр України Сергій Корецький в телеграм-каналі.

Згідно з розпорядженням №997 від 2 жовтня, уряд здійснив розподіл частини бюджетних призначень, передбачених у 2026 році Міністерству фінансів за бюджетною програмою "Резерв коштів для сектору безпеки і оборони", Міністерству оборони на програму "Забезпечення діяльності Збройних Сил України, підготовка кадрів і військ, медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їхніх сімей, ветеранів війни" в сумі 50,101 млрд грн (видатки споживання, з них оплата праці – 30,972 млрд грн).

Установлено, що кошти використовуються Міноборони на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям у сумі 36,713 млрд грн, виплату одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців – 13,388 млрд грн.

Як повідомлялося, 27 вересня прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що виплати військовослужбовцям будуть здійснюватися стабільно в повній мірі.

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Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
#уряд #гроші #військові
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