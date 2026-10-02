Заступник голови Нацполіції Нєбитов: замовників чи пособників вбивства Фаріон не встановлено

За час розслідування та судового розгляду справи обвинуваченого у вбивстві філологині та громадської діячки Ірини Фаріон В'ячеслава Зінченка, який вже отримав довічне позбавлення волі за цей злочин, замовників чи пособників вбивства встановлено не було, повідомив заступник голови Національної поліції Андрій Нєбитов.

В ефірі Національного марафону в п'ятницю, відповідаючи на питання про те, що було зроблено по встановленню співучасників та замовників вбивства, Нєбитов сказав: "В цьому напрямку Національна поліція, прокуратура і Служба безпеки України працювали останні два роки, скільки йшло це розслідування (щодо Зінченка безпосередньо – ІФ-У). На теперішній час будь-яких замовників або пособників не встановлено".

В цьому контексті Нєбитов додав: "Тому, як і встановив суд, Зінченко діяв на власний розсуд за особистими переконаннями, і в тому числі у зв'язку із неприязним ставленням до громадської діяльності Ірини Фаріон".

Заступник голови Нацполіції зазначив, що було проведено 92 експертизи, допитано більше 1,5 тис. людей, опрацьовано десятки гігабайт інформації із сотні камер відеоспостереження.

Нєбитов зауважив, що не визнавати вину є правом Зінченка, суд це не враховував, а в сукупності всіх вагомих доказів прийняв рішення щодо вини обвинуваченого у скоєнні цього злочину.

19 липня 2024 року у Львові біля власного будинку пострілом у голову було важко поранено відому мовознавицю та громадську діячку Ірину Фаріон. Того ж вечора вона померла в лікарні.

25 липня 2024 року у Дніпрі правоохоронці затримали підозрюваного – 18-річного місцевого мешканця В'ячеслава Зінченка. За даними слідства, він ретельно готувався до злочину, орендував кілька квартир у Львові та вистежував жертву. Зінченку інкримінували умисне вбивство, вчинене у зв'язку з виконанням особою громадського обов'язку та з мотивів національної нетерпимості, а також незаконне поводження зі зброєю (п. 8, 14 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України).

Прокурори вимагали для нього довічне ув'язнення. Сам Зінченко свою вину не визнав. Його захист заявляв про фальсифікацію та відсутність прямих доказів.

Справа по суті розглядалася із лютого 2025 року.

1 жовтня Шевченківський районний суд Львову визнав Зінченко винним у вбивстві Фаріон і призначив покарання – довічне позбавлення волі.

Офіс генерального прокурора після проголошення вироку Зінченку повідомив: "Під час судового розгляду сторона обвинувачення довела, що чоловік скоїв вбивство у зв'язку з виконанням потерпілою громадського обов'язку та з мотивів національної нетерпимості".

"Ірину Фаріон, відому своєю публічною позицією на захист української мови та культури, він сприймав як людину, яка нібито "розколює народну єдність", – зазначалося в повідомленні прокуратури.