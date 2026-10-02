У Миколаєві через комбіновану атаку постраждали троє людей, пошкоджено портову та цивільну інфраструктуру – обладміністрація

Унаслідок комбінованої атаки РФ на Миколаїв у п'ятницю постраждали троє чоловіків, усіх госпіталізовано, також пошкоджено об'єкти портової та цивільної інфраструктури, повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов.

"Сьогодні вдень ворог здійснив комбіновану атаку на Миколаїв, попередньо – із застосуванням ракетного озброєння та ударних БпЛА. За наявною інформацією, внаслідок атаки постраждали троє чоловіків", – написав Решетілов у Телеграмі.

За його словами, усіх постраждалих госпіталізовано, медики надають їм необхідну допомогу.

Внаслідок атаки пошкоджено адміністративну будівлю, виробничі та складські приміщення, офісну будівлю, готельно-ресторанний комплекс і СТО.