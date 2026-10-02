Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

РФ хоче змусити українців залишити Київ – Зеленський

1 хв читати
Додати як джерело
РФ хоче змусити українців залишити Київ – Зеленський
Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram

Росія прагне змусити українців, особливо тих, хто перебуває у Києві, залишити столицю, заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю EL PAÍS.

"Вони хочуть, щоб українці, особливо ті, хто перебуває в столиці, покинули столицю. Власне, саме цього вони й прагнули, коли почалося масштабне вторгнення", – сказав Зеленський.

За його словами, Київ нині щодня зазнає від 300 до 500 російських атак, незалежно від часу доби.

"Це не військові цілі, і вони не знаходяться на передовій. Вони (росіяни – ІФ-У) атакують, щоб паралізувати місто та не дати людям ходити до школи чи на роботу, оскільки їхні діти не можуть відвідувати заняття чи дитячі садки через усі ці атаки", – зазначив президент.

За його словами, у 2022 році у Путіна було метою змусити людей покинути столицю, "щоб продемонструвати, що якщо у вас немає столиці, у вас немає країни", але "наша країна – це більше, ніж столиця, і столиця залишається сильною".

#київ #зеленський #атаки
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

У Раді зареєстрували законопроєкт щодо освітніх прав нацменшин для зняття вето Угорщини при відкритті кластерів

У Раді зареєстрували законопроєкт щодо освітніх прав нацменшин для зняття вето Угорщини при відкритті кластерів

Депутати Верховної Ради зареєстрували законопроєкт щодо освітніх національних меншин, який покликаний розблокувати відкриття двох переговорних класте…

Читати