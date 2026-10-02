РФ хоче змусити українців залишити Київ – Зеленський

Росія прагне змусити українців, особливо тих, хто перебуває у Києві, залишити столицю, заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю EL PAÍS.

"Вони хочуть, щоб українці, особливо ті, хто перебуває в столиці, покинули столицю. Власне, саме цього вони й прагнули, коли почалося масштабне вторгнення", – сказав Зеленський.

За його словами, Київ нині щодня зазнає від 300 до 500 російських атак, незалежно від часу доби.

"Це не військові цілі, і вони не знаходяться на передовій. Вони (росіяни – ІФ-У) атакують, щоб паралізувати місто та не дати людям ходити до школи чи на роботу, оскільки їхні діти не можуть відвідувати заняття чи дитячі садки через усі ці атаки", – зазначив президент.

За його словами, у 2022 році у Путіна було метою змусити людей покинути столицю, "щоб продемонструвати, що якщо у вас немає столиці, у вас немає країни", але "наша країна – це більше, ніж столиця, і столиця залишається сильною".