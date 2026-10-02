Трамп: РФ вдається до ядерної риторики щодо Калінінграда через неможливість захистити його звичайними засобами

Росія надіслала країнам-членам НАТО ноту, в якій заявила, що має інформацію про підготовку Альянсом повітряної та морської блокади Калінінграда, і попередила про готовність застосувати ядерну зброю, заявив президент США Дональд Трамп.

"Росія надіслала членам НАТО ноту, в якій стверджує, що має інформацію про те, що Альянс готує повітряну та морську блокаду Калінінграда, і попередила, що буде готова застосувати ядерну зброю", – написав Трамп у дописі, поширеному в соціальній мережі Truth Social у п'ятницю.

Як зазначив Трамп, стратегічне значення Калінінграда для Росії пов'язане з його виходом до Балтійського моря, а ядерні погрози Москва використовує як засіб стримування на тлі неможливості утримати цей район звичайними засобами.

"До ядерної риторики щодо конкретного шматка землі вдаються тоді, коли не можуть утримати його звичайними засобами, і, незважаючи на всі ракети та засоби ППО, зосереджені в Калінінграді, Росія знає, що цей район неможливо захистити в реальному бою – саме тому їй потрібне це попередження, щоб виконати те, чого не можуть зробити сухопутні війська", – зазначив президент США.

"Росія проводить ядерну "червону лінію" навколо вразливого місця, яке сама ж і створила. Уся стратегічна цінність Калінінграда полягає у доступі до Балтійського моря", – наголосив Трамп.

Як повідомлялося, 1 жовтня очільник Кремля Володимир Путін заявив, що в разі прямого нападу на Калінінград або інший регіон РФ Москва розглядатиме питання про застосування всього арсеналу наявних у неї озброєнь. За його словами, у листах МЗС РФ щодо Калінінграда йдеться не безпосередньо про застосування ядерної зброї у відповідь, а про можливе використання всіх сил і засобів, наявних у Росії.

"Якщо мова дійде до прямого нападу на Російську Федерацію, у цьому випадку мається на увазі Калінінград, може бути, й інші якісь території, звичайно, на порядку денному неминуче і негайно постане питання застосування Російською Федерацією всіх озброєнь, наявних у розпорядженні нашої країни", – сказав Путін під час пленарної сесії міжнародного дискусійного клубу "Валдай".