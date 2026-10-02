Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Путін максимально посилюватиме війну напередодні виборів у США – Зеленський

1 хв читати
Додати як джерело
Путін максимально посилюватиме війну напередодні виборів у США – Зеленський
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський вважає, що президент РФ Володимир Путін максимально посилюватиме ескалацію війни напередодні проміжних виборів у США.

"Тактика Путіна полягає в максимально можливій ескалації конфлікту, і він це зробить. І з наближенням проміжних виборів Трампа він робитиме це ще більше", – сказав Зеленський в інтерв'ю EL PAÍS.

За словами президента, росіяни намагаються втягнути Україну в хаос, "і, звичайно, зрозуміло, що люди деморалізуються". Він додав, що серед цілей ворога – логістика, зокрема, предмети першої необхідності, такі як продукти харчування та медичне приладдя.

"Світ може довіряти меседжам Кремля і тому, що Путін посилюватиме свої дії з наближенням виборів, щоб продемонструвати свою силу", – зазначає Зеленський.

Він додав, що Росія "не боїться європейців, не страждає від санкцій і, звичайно, спрямовує свої меседжі насамперед до Сполучених Штатів".

#війна #зеленський #ескалація
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Питання щодо руху транспорту у Києві, зокрема мостами, розглянуть на засіданні Ради оборони міста пообіді – речниця МВА

Питання щодо руху транспорту у Києві, зокрема мостами, розглянуть на засіданні Ради оборони міста пообіді – речниця МВА

Міст Патона у Києві працює в обох напрямках, але заїзд з правого на лівий берег можливий лише з боку бульвару Миколи Міхновського (колишній бульвар Д…

Читати
У Раді зареєстрували законопроєкт щодо освітніх прав нацменшин для зняття вето Угорщини при відкритті кластерів

У Раді зареєстрували законопроєкт щодо освітніх прав нацменшин для зняття вето Угорщини при відкритті кластерів

Депутати Верховної Ради зареєстрували законопроєкт щодо освітніх національних меншин, який покликаний розблокувати відкриття двох переговорних класте…

Читати