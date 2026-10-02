Путін максимально посилюватиме війну напередодні виборів у США – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що президент РФ Володимир Путін максимально посилюватиме ескалацію війни напередодні проміжних виборів у США.

"Тактика Путіна полягає в максимально можливій ескалації конфлікту, і він це зробить. І з наближенням проміжних виборів Трампа він робитиме це ще більше", – сказав Зеленський в інтерв'ю EL PAÍS.

За словами президента, росіяни намагаються втягнути Україну в хаос, "і, звичайно, зрозуміло, що люди деморалізуються". Він додав, що серед цілей ворога – логістика, зокрема, предмети першої необхідності, такі як продукти харчування та медичне приладдя.

"Світ може довіряти меседжам Кремля і тому, що Путін посилюватиме свої дії з наближенням виборів, щоб продемонструвати свою силу", – зазначає Зеленський.

Він додав, що Росія "не боїться європейців, не страждає від санкцій і, звичайно, спрямовує свої меседжі насамперед до Сполучених Штатів".