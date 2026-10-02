Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Хмара: Україна пропонує Японії модель win-win для посилення взаємовигідної співпраці

1 хв читати
Додати як джерело
Хмара: Україна пропонує Японії модель win-win для посилення взаємовигідної співпраці
Фото: Міноборони України

Міністр оборони України Євгеній Хмара заявив про готовність України посилювати взаємовигідну співпрацю з Японією за моделлю win-win, яка передбачає посилення обох сторін, зокрема в інженерній підтримці будівництва сучасних госпіталів та забезпеченні обладнанням для відновлення поранених українських військових.

"Україна готова посилювати взаємовигідну співпрацю з Японією. Ми пропонуємо партнерам модель win-win, яка посилює обидві сторони… Цінуємо, що партнери поруч з нами в непрості дні, коли росія посилила повітряний терор проти цивільних українців", – сказав Хмара під час зустрічі з делегацією членів Палати представників Національного парламенту Японії на чолі з Онодерою Іцунорі.

За словами Хмари, Україна зацікавлена в інженерній підтримці Японії у будівництві сучасних госпіталів для лікування українських військових. Він також зазначив, що японське обладнання може значно покращити якість відновлення поранених захисників і захисниць.

Під час зустрічі міністр подякував Японії за економічну та гуманітарну підтримку України, а також розповів про ситуацію на полі бою та найкритичніші загрози з боку Росії.

#співпраця #війна #японія
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Питання щодо руху транспорту у Києві, зокрема мостами, розглянуть на засіданні Ради оборони міста пообіді – речниця МВА

Питання щодо руху транспорту у Києві, зокрема мостами, розглянуть на засіданні Ради оборони міста пообіді – речниця МВА

Міст Патона у Києві працює в обох напрямках, але заїзд з правого на лівий берег можливий лише з боку бульвару Миколи Міхновського (колишній бульвар Д…

Читати
У Раді зареєстрували законопроєкт щодо освітніх прав нацменшин для зняття вето Угорщини при відкритті кластерів

У Раді зареєстрували законопроєкт щодо освітніх прав нацменшин для зняття вето Угорщини при відкритті кластерів

Депутати Верховної Ради зареєстрували законопроєкт щодо освітніх національних меншин, який покликаний розблокувати відкриття двох переговорних класте…

Читати