Хмара: Україна пропонує Японії модель win-win для посилення взаємовигідної співпраці

Міністр оборони України Євгеній Хмара заявив про готовність України посилювати взаємовигідну співпрацю з Японією за моделлю win-win, яка передбачає посилення обох сторін, зокрема в інженерній підтримці будівництва сучасних госпіталів та забезпеченні обладнанням для відновлення поранених українських військових.

"Україна готова посилювати взаємовигідну співпрацю з Японією. Ми пропонуємо партнерам модель win-win, яка посилює обидві сторони… Цінуємо, що партнери поруч з нами в непрості дні, коли росія посилила повітряний терор проти цивільних українців", – сказав Хмара під час зустрічі з делегацією членів Палати представників Національного парламенту Японії на чолі з Онодерою Іцунорі.

За словами Хмари, Україна зацікавлена в інженерній підтримці Японії у будівництві сучасних госпіталів для лікування українських військових. Він також зазначив, що японське обладнання може значно покращити якість відновлення поранених захисників і захисниць.

Під час зустрічі міністр подякував Японії за економічну та гуманітарну підтримку України, а також розповів про ситуацію на полі бою та найкритичніші загрози з боку Росії.