На старому Голосківському кладовищі у Львові завершили ексгумаційні роботи, знайдено 113 останків солдатів Війська Польського

На старому Голосківському кладовищі у Львові, по вулиці Варшавській, завершили ексгумаційні дослідження, які тривали з 25 серпня 2026 року з метою ексгумації, дослідження та подальшого перепоховання останків солдатів Війська Польського, які загинули у вересні 1939 року, повідомляє Український інститут національної пам'яті (УІНП).

"За результатами досліджень було знайдено 113 цілих останків солдатів Війська Польського, які загинули у вересні 1939 року, а також останки 17 військовослужбовців Вермахту. Також знайшли окремі розрізнені останки, приналежність яких поки не встановили. Ймовірно, вони належать ще двом людям. Крім того, під час ексгумації виявили багато предметів: солдатські жетони, медальйони, ґудзики та інші частини уніформи, особисті речі, гільзи тощо", – йдеться в повідомленні Інституту.

Зазначається, що дослідження проводило ТОВ "Українська пам'ять" за участі польських фахівців – працівників Інституту національної пам'яті Республіки Польща та Вроцлавського медичного університету.

В УІНП нагадали, що у вересні 1939 року у передмістях Львова точилися жорстокі бої між підрозділами Вермахту та Війська Польського. Одним із місць бойових дій була територія села Голоско Велике, розташованого біля Львова. Загиблі у бою військовослужбовці Війська Польського були поховані у братській могилі на території сільського кладовища. У 1958 році село Голоско Велике увійшло до складу міста Львів.

Як повідомлялося, на початку травня 2025 року стало відомо, що на місці проведення ексгумаційних робіт у колишньому селі Пужники на Тернопільщині виявлено останки 42 людей. 6 вересня тіла були перепоховані.

Також спільна українсько-польська експедиція здійснювала пошуково-ексгумаційні роботи у Львові (Старі Збоїща), в ході яких виявлено братське поховання жертв Другої світової війни. 14 листопада 2025 року тіла загиблих воїнів Війська Польського перепоховали у Мостиськах на Львівщині.

Крім того, в кінці вересня 2025 року проходили пошукові роботи на місці можливих поховань вояків Української повстанської армії (УПА) у селі Юречкова Підкарпатського воєводства на території Польщі. Там поховання виявлені не були.

В середині грудня 2025 року Українсько-польська робоча група з питань історичної пам'яті визначила плани пошуково-ексгумаційних робіт на 2026 рік. Зокрема, заплановано пошуки та ексгумації з українського боку: в Углах (відбулися), а також на території колишніх сіл Гута Пеняцька та Острівки, а у Польщі аналогічні роботи заплановано в Сагрині та Ласкові.

27 березня 2026 року завершилися пошукові роботи в селі Угли Рівненської області, які проводила спільно українсько-польська експедиція. Масових поховань не виявили.

18 червня завершилися пошукові роботи на місці масового поховання жертв подій 1944 року у селі Гута-Пеняцька Львівської області, у ньому знайдена братська могила площею близько 70 кв м, але ексгумація похованих там людей відкладена на наступний рік.

В кінці червня тривав новий етап пошуку останків мешканців села, які трагічно загинули у лютому 1945 року, на території колишнього села Пужники (нині у межах села Садове Коропецької селищної громади Чортківського району Тернопільської області).

В липні на території колишніх сіл Острівки та Воля Островецька (нині у межах Рівненської сільської громади Ковельського району Волинської області) проводитимуться дослідження з метою ексгумації та подальшого перепоховання останків мешканців вказаних сіл, які загинули у серпні 1943 року. У процесі ексгумаційних досліджень на території колишнього села Воля Островецька було знайдено останки 48 осіб, а на території колишнього села Острівки було знайдено останки 6 осіб. У кінці серпня на Волині перепоховали останки 55 колишніх жителів Острівків і Волі Островецької.

На початку серпня польська сторона передала перелік місць для проведення подальших пошукових і ексгумаційних робіт на території України.