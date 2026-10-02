Зеленський: Рішення ЄС про виплату Україні €2,9 млрд є вчасною підтримкою для забезпечення макрофінансової стійкості

Рішення Європейського Союзу про виплату Україні €2,9 млрд у межах Ukraine Facility є вчасною підтримкою, яка допоможе забезпечити макрофінансову стійкість України та посилити обороноздатність, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Дуже вчасна підтримка, що допоможе забезпечити макрофінансову стійкість України та посилити нашу обороноздатність. Працюємо разом у повній координації, щоб реалізувати всі домовленості. Дякую Євросоюзу за допомогу та незмінну солідарність", – написав Зеленський у телеграм-каналі у п'ятницю.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зазначила у соцмережі Х: "З цією виплатою ми допомагаємо забезпечити фінансову стабільність України сьогодні. Ми також закладаємо основи для її відновлення завтра. Бо Європа стоїть пліч-о-пліч з Україною. І робитиме це стільки, скільки знадобиться".

Раніше у п'ятницю прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що Україна отримала 2,9 млрд євро від Європейського Союзу в межах Ukraine Facility.

"Це частина вже передбаченого фінансування в межах Ukraine Facility, отримання якого стало можливим завдяки виконанню Україною 10 індикаторів упродовж I, II кварталів 2026 років та попередніх. Вони стосуються банківського сектору, енергетики, аграрної політики, транспорту та інших сфер. Зокрема, три індикатори виконали достроково", – написав Корецький в телеграм-каналі.