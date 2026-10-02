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На Львівщині школи мають до 30 жовтня затвердити правила обмеження використання мобільних телефонів

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На Львівщині школи мають до 30 жовтня затвердити правила обмеження використання мобільних телефонів

Заклади загальної середньої освіти Львівської області мають до 30 жовтня впровадити правила щодо обмеження використання мобільних телефонів та інших електронних пристроїв, що здатні передавати інформацію на відстані, повідомив директор департаменту освіти та науки Львівської обласної військової адміністрації Олег Паска.

За його словами, відповідний наказ із методичними рекомендаціями вже затверджено департаментом освіти та науки.

"У рекомендаціях передбачена заборона користування електронними пристроями на уроках та під час перерв. Дозволено в екстремальних випадках: повітряна тривога, хвороба учня, тощо. Також можна використовувати за вказівкою вчителя для проведення тестів та з навчальною метою", – написав Паска у Facebook.

Він зазначив, що перелік правил із методичних рекомендацій має бути розглянутий у кожній школі на засіданнях учнівського парламенту та батьківського комітету, після чого затверджений педагогічною радою. На цій основі директор закладу видає відповідний наказ.

Окремо рекомендації передбачають заборону відеозйомки та аудіозапису учасників освітнього процесу.

Паска зазначив, що над розробленням обмежень департамент працював із представниками учнівського самоврядування, Львівським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, учителями, директорами та керівниками відділів освіти, а також вивчав досвід інших країн: "Ми дуже виважено підходили до цього. І нарешті маємо документ! Наказ, що затверджує основні пропозиції змін до Правил у кожній школі!".

Як повідомлялося, 27 березня народний депутат Георгій Мазурашу ("Слуга народу") зареєстрував у Верховній Раді проект закону №15105 щодо зобов'язань здобувачів освіти не використовувати під час уроків телефони, планшети та смарт-годинники за винятком освітніх або медичних потреб. Освітній омбудсмен України Надія Лещик заявила, що даний законопроєкт потребує обговорення з учнями, батьками та педагогами для пошуку спільного рішення.

У лютому 2026 року міністр освіти та науки Оксен Лісовий заявив, що питання форматів заборони користування мобільними телефонами в школах потребує дискусії з громадськістю.

Водночас колишня міністерка освіти, співзасновниця фонду SavEd Ганна Новосад підтримує обмеження користування мобільними телефонами в школах.

В свою чергу, голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина вважає, що запроваджувати заборону користуватися гаджетами в школах на рівні закону немає необхідності.

У березні 2025 року в Службі освітнього омбудсмена заявили, що вважають за необхідне розробити нормативні акти з правилами щодо використання мобільних телефонів у закладах освіти.

#львівська #навчання #школи #телефони
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