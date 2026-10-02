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Литва тестує створену в Україні систему SkyFortress для виявлення низьколітаючих дронів – ЗМІ

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Литва тестує створену в Україні систему SkyFortress для виявлення низьколітаючих дронів – ЗМІ

У Литві розпочали випробування створеної в Україні системи SkyFortress для моніторингу повітряного простору та виявлення низьколітаючих дронів і крилатих ракет за акустичними та радіосигналами, повідомляє портал LRT.

Система за допомогою штучного інтелекту виявляє та відстежує низьколітаючі безпілотники або крилаті ракети, а також у режимі реального часу класифікує об'єкти, які залишають акустичні або електромагнітні сліди, повідомило в п'ятницю Міністерство національної оборони Литви (KAM).

"Повітряні загрози швидко змінюються, тому ми відповідно ухвалюємо рішення. Замість того, щоб створювати все з нуля, адаптуємо системи, які вже працюють в Україні. Таким чином послідовно посилюємо весь ланцюг протиповітряної оборони: від моніторингу повітряного простору до перехоплення та нейтралізації повітряних загроз…SkyFortress доповнює перший етап цього ланцюга – моніторинг: система, використовуючи штучний інтелект, виявляє та відстежує низьколітаючі дрони або крилаті ракети", – заявив міністр національної оборони Литви Робертас Каунас.

За даними KAM, відповідно до договору, укладеного влітку цього року, також передбачені обробка даних, зібраних сенсорами, використання бібліотек цифрових акустичних і радіочастотних сигнатур на основі незасекречених даних та навчання персоналу.

Під час випробувань у Литві оцінюватимуть можливості системи з виявлення та розпізнавання низьколітаючих безпілотних літальних апаратів.

#україна #литва #випробування #бпла
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