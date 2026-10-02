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Українці просять Зеленського присвоїти звання Героя України Миколі Карпюку

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Українці звернулися до президента з проханням надати звання Героя України посмертно колишньому політв’язню Кремля, співзасновнику УНА-УНСО та військовослужбовцю ЗСУ Миколі Карпюку. Відповідна петиція 30 вересня зареєстрована на сайті президента України.

Ініціатором петиції виступив Роман Сущенко. У документі зазначено, що її подала громадська організація "Платформа звільнення політв’язнів".

У тексті йдеться про багаторічну боротьбу Карпюка за незалежність України. У 2014 році його затримали російські спецслужби, а через два роки суд РФ засудив до 22,5 року ув’язнення. Українець не погодився з висунутими проти нього звинуваченнями, а правозахисний центр "Меморіал" визнав його політичним в’язнем.

У вересні 2019 року Карпюк повернувся в Україну в межах обміну утримуваними особами. Після початку повномасштабного вторгнення він добровільно долучився до ЗСУ, однак 19 вересня 2026 року військовослужбовець загинув у бою з російськими військами.

"Микола Карпюк двічі заплатив надзвичайно високу ціну за свою відданість Україні – спочатку роками незаконного ув’язнення та катувань у російській в’язниці, а після звільнення – власним життям на фронті", – зазначається у петиції.

Автори ініціативи пропонують відзначити його званням Героя України посмертно та орденом "Золота Зірка". Серед підстав вони називають особисту мужність, багаторічну боротьбу за незалежність держави та захист України від російської агресії.

Напередодні з Карпюком попрощалися в Михайлівському Золотоверхому соборі в Києві.

#карпюк #герой_україни #петиція
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